Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, казнили двух пленных российских разведчиков, а третьего подвергли пыткам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего бойца штурмовой бригады с позывным Арлекин.

По его словам, разведгруппа оказалась в тяжёлой ситуации, после чего двоих военнослужащих убили, а ещё одного захватили и отрезали ему пальцы. Арлекин назвал иностранных наёмников, с которыми сталкивался на фронте, крайне жестокими людьми.

«У нас разведгруппа попала тогда в переделку. Двоих из них казнили, а одного забрали в плен — пальцы отрезали», — вспомнил военнослужащий.

За время службы Арлекин встречал наёмников из Франции, Великобритании и Австралии. Он также рассказал об иностранцах, находившихся в так называемом Шервудском лесу — густой лиственной чаще вдоль трассы между Изюмом и Славянском. Кроме того, боец упомянул подразделение в Артёмовске, которое назвал 24-й бригадой имени бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

Сам Арлекин ранее служил в штурмовом подразделении, но после тяжёлого ранения сменил военно-учётную специальность. Сейчас он находится в курском приграничье в составе батальона «Булат», где помогает защищать позиции от украинских беспилотников с помощью разработанных в Москве дронов-перехватчиков «Лис».

Ранее в МИД РФ обвинили иностранных наёмников ВСУ в участии в пытках российских военнослужащих. По словам дипломата, среди зарубежных бойцов встречаются люди с радикальными взглядами, которые проявляют особую жестокость в секретных местах содержания пленных.