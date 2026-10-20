Двоих мужчин унесло в море во время шторма в районе Туапсе

Двух мужчин унесло в открытое море мощными штормовыми волнами на пляже в посёлке Агой Туапсинского округа Краснодарского края. Происшествие развернулось на глазах у очевидцев, которые сняли происходящее на видео. Видео публикует телеграм-канал «Туапсе Подслушано».

Под Туапсе двух мужчин унесло в море во время шторма. Видео © Telegram / Туапсе ПОДСЛУШАНО

По предварительным данным, двое приятелей решили искупаться, несмотря на сильный шторм. Однако справиться с высокими волнами и мощным течением они не смогли. Мужчин начало относить всё дальше от берега, после чего очевидцы потеряли их из виду.

Поиски пропавших продолжаются с 19 октября. К операции подключились специалисты службы «Кубань-Спас».

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе в том же посёлке Агой пропал 42-летний мужчина, отправившийся в море на сапборде. Житель Краснодара Антон Цыба вышел на воду вечером 14 августа и направился в сторону скалы Киселёва, однако домой так и не вернулся. По предположению родственников, его могло унести течением в сторону Новороссийска.