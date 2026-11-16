Двоих россиян, обвиняемых в убийстве бизнесмена Михаила Емельянова в Таиланде, приговорили к пожизненному заключению вместо смертной казни. Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев признали вину по всем пунктам обвинения. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде Паттайи.

Суд установил причастность обоих мужчин к убийству соотечественника, расчленению его тела и сокрытию останков. Изначально подсудимым грозила высшая мера наказания, однако полное признание вины позволило назначить им пожизненные сроки.

По словам сотрудника местной полиции, на первых заседаниях Демидов и Маскалев признавали свою причастность к преступлению лишь частично. Однако собранные следователями доказательства впоследствии заставили их изменить позицию.

Жертвой преступления стал 30-летний предприниматель Михаил Емельянов, проживавший в Паттайе. Мужчина исчез в начале января 2026 года. Его мать приехала в Таиланд на поиски сына и обратилась за помощью к правоохранителям.

Вскоре неизвестные стали требовать у женщины деньги за освобождение Емельянова, но затем перестали выходить на связь. Как установило следствие, бизнесмен был убит ещё 7 января, однако преступники продолжали добиваться выкупа, скрывая его гибель.

Останки россиянина обнаружили 1 февраля в нескольких захоронениях неподалёку от Паттайи. Уже на следующий день подозреваемых задержали в одной из гостиниц Бангкока.