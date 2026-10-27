Двойное и тройное счастье: Названы регионы России, где чаще рождаются близнецы

Москва и Московская область возглавили рейтинг российских регионов по количеству рождений двоен и троен за первые девять месяцев 2026 года. В роддомах столичного региона за этот период два ребёнка одновременно появились на свет 1075 раз, а трое малышей — 13 раз. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Следом по количеству двоен расположились Краснодарский край, где сразу двое детей родились в 325 семьях, и Санкт-Петербург с 270 такими случаями. В пятёрку лидеров также вошли Дагестан и Свердловская область. Там двойняшки появились у 249 и 233 матерей соответственно.

По числу рождений троен второе место после московского региона занял Краснодарский край с четырьмя случаями. В Санкт-Петербурге, Алтайском крае и Кировской области за девять месяцев зафиксировали по три таких случая. Статистика составлена на основе электронных родовых сертификатов, оформляемых медицинскими организациями.

Напомним, в январе 2026 года в России изменили правила включения периодов ухода за детьми в страховой стаж. Нововведения затронули в том числе родителей близнецов: теперь за каждого ребёнка учитывается до полутора лет, даже если периоды ухода совпадают. Таким образом, при рождении двойни можно получить три года страхового стажа, а тройни — четыре с половиной. Весной Life.ru рассказывал о появлении сразу трёх «королевских» двоен в Приморье. Так называют случаи, когда одновременно рождаются мальчик и девочка. Тогда же Соцфонд подвёл итоги первого квартала: в Москве появились 416 двоен, в Подмосковье — 254, а в Петербурге — 222.