Российские войска нанесли удар по сухогрузу, перевозившему военное имущество для украинской армии. Судно находилось в акватории Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, на борту сухогруза также находилась продукция двойного назначения.

Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении двух логистических центров в Одесской области и сухогруза в Чёрном море. По данным ведомства, логистические объекты использовались для хранения и распределения грузов, предназначенных для снабжения ВСУ.