Двойной удар из космоса: Учёные назвали даты прихода солнечной плазмы к Земле

Несколько выбросов плазмы с Солнца в ближайшие дни могут достичь Земли. По расчётам учёных, два плазменных облака ударят по планете 8 и 9 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты отмечают, что повышенная солнечная активность сохраняется уже несколько дней. Большинство выбросов проходит мимо Земли, однако данные космических коронографов и результаты моделирования указывают на вероятность нескольких попаданий в ближайшие двое суток.

Первые изменения параметров солнечного ветра могут проявиться уже вечером 7 сентября. Пик возмущений ожидается в ночь на 9 сентября, когда скорость солнечного ветра способна приблизиться к 700 км/с — почти вдвое выше показателей начала недели.

По прогнозу лаборатории, геомагнитная обстановка может оставаться нестабильной не менее трёх дней. При этом специалисты пока не ожидают сильных магнитных бурь.

«Ожидаются множественные продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на магнитные бури уровня 1 и 2 (слабые и средние)», — сообщили учёные.

Вероятность более мощных геомагнитных возмущений сейчас оценивается как невысокая. Однако прогноз может измениться, если на Солнце произойдут новые выбросы плазмы.

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