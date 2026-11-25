В Тамбовской области двух 16-летних подростков обвинили в диверсии после поджога базовой станции сотовой связи. По версии следствия, несовершеннолетние выполнили задание интернет-куратора, сняли преступление на видео и получили за него деньги. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, один из подростков переписывался с куратором в Telegram. От него несовершеннолетние получили задание поджечь оборудование мобильной связи.

После выполнения поручения подростки записали происходящее на видео и отправили запись заказчику. Впоследствии они получили денежное вознаграждение за совершённое преступление.

Ущерб, причинённый собственнику базовой станции, превысил 1,6 миллиона рублей. Обстоятельства произошедшего и личности обвиняемых установили сотрудники регионального управления СК совместно с УФСБ России по Тамбовской области.

Обоих подростков задержали. По ходатайству следствия им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвинение предъявлено по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

Ранее Life.ru рассказывал о 15-летнем подростке из Новокузнецка, которого обвинили в диверсии после поджога оборудования магистральной связи на железной дороге. По версии следствия, школьника склонили к преступлению через Telegram-бот знакомств.