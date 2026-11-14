В Новокузнецке 15-летний подросток поджёг шкаф магистральной связи на железной дороге после общения с неизвестными через популярный телеграм-бот знакомств «Дайвинчик». Теперь школьник стал фигурантом уголовного дела о диверсии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В Кузбассе 15-летнего подростка обвинили в диверсии после знакомства в боте. Видео © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По версии следствия, несовершеннолетний повредил оборудование на перегоне Новокузнецк — Новокузнецк-Восточный Западно-Сибирской железной дороги. Во время допроса он рассказал, что к совершению преступления его склонили через чат-бот, предназначенный для знакомств.

Школьника задержали сотрудники регионального управления ФСБ совместно с транспортной полицией. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 281 УК РФ. Суд избрал подростку меру пресечения в виде запрета определённых действий. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

За диверсию по этой статье предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Однако с учётом возраста обвиняемого максимальный срок наказания в его случае составляет десять лет. В Следственном комитете подчеркнули, что это не первый случай вовлечения подростков в преступную деятельность через сервис знакомств, и призвали граждан незамедлительно сообщать правоохранителям о подозрительных предложениях.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании двух 15-летних подростков в Кузбассе за аналогичный поджог на железной дороге. По версии следствия, 4 октября школьники получили через мессенджер предложение заработать на повреждении железнодорожного оборудования. Они подожгли объект на перегоне Судженка — Анжерская, сняли происходящее на видео и отправили запись заказчику. Обоим предъявили обвинения в диверсии.

Кроме того, Life.ru сообщал о вербовке студента подмосковного техникума через «Дайвинчик». Молодого человека заподозрили в поджоге оборудования на Ленинградском направлении Московской железной дороги. Следователи установили, что неизвестные связались с ним через бот знакомств, а затем склонили к преступлению. По факту вербовки возбудили отдельное уголовное дело о содействии террористической деятельности.