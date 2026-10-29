«‎Написала девочка»: Появилось видео преступлений 56 юзеров «Дайчинчика»* от 12 до 24 лет

В России с июля 2025 года задержали 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет, которых, по данным ФСБ, украинские спецслужбы вовлекли в преступную деятельность через Telegram-бот знакомств «Дайвинчик*». Молодые люди совершали поджоги и нападения под психологическим давлением кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и Следственном комитете РФ.

ФСБ сообщила о задержании 56 россиян после вербовки через «Дайвинчик*». Видео © ЦОC ФСБ

Как пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко, злоумышленники использовали популярный сервис для знакомств, после чего обманом, угрозами и шантажом вынуждали пользователей выполнять противоправные поручения.

С августа по октябрь 2026 года несколько подобных случаев выявили в Москве, Петербурге, Ленинградской области и других регионах. Объектами нападений становились автозаправки, полицейские машины, энергетическая и транспортная инфраструктура.

Так, в Ленобласти подросток после знакомства с девушкой получил угрозы в адрес своей семьи. Под давлением неизвестного он поджёг две АЗС в Петербурге и Тосненском районе. Сейчас юноша находится под домашним арестом.

Ещё две несовершеннолетние жительницы Северной столицы, по версии следствия, через тот же сервис оказались вовлечены в поджоги заправки на Парашютной улице и служебных автомобилей полиции. Обеим избрали домашний арест.

В Московском регионе задержали 18-летнего уроженца Владивостока, обвиняемого в поджоге оборудования железной дороги. Его также, предположительно, завербовали через чат-бот. Молодого человека заключили под стражу. Всем перечисленным фигурантам вменяют террористические преступления.

Ранее Life.ru сообщал об аресте трёх подростков на Кубани за поджог железнодорожного оборудования. По версии следствия, один из несовершеннолетних получил предложение заработать через Telegram и привлёк к преступлению двух знакомых.