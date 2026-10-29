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Опубликовано 29 октября, 09:42

«‎Написала девочка»: Появилось видео преступлений 56 юзеров «Дайчинчика»* от 12 до 24 лет

ФСБ показала видео задержаний 56 пользователей «Дайчинчика»* от 12 до 24 лет

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

В России с июля 2025 года задержали 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет, которых, по данным ФСБ, украинские спецслужбы вовлекли в преступную деятельность через Telegram-бот знакомств «Дайвинчик*». Молодые люди совершали поджоги и нападения под психологическим давлением кураторов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и Следственном комитете РФ.

ФСБ сообщила о задержании 56 россиян после вербовки через «Дайвинчик*». Видео © ЦОC ФСБ

Как пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко, злоумышленники использовали популярный сервис для знакомств, после чего обманом, угрозами и шантажом вынуждали пользователей выполнять противоправные поручения.

С августа по октябрь 2026 года несколько подобных случаев выявили в Москве, Петербурге, Ленинградской области и других регионах. Объектами нападений становились автозаправки, полицейские машины, энергетическая и транспортная инфраструктура.

Так, в Ленобласти подросток после знакомства с девушкой получил угрозы в адрес своей семьи. Под давлением неизвестного он поджёг две АЗС в Петербурге и Тосненском районе. Сейчас юноша находится под домашним арестом.

Ещё две несовершеннолетние жительницы Северной столицы, по версии следствия, через тот же сервис оказались вовлечены в поджоги заправки на Парашютной улице и служебных автомобилей полиции. Обеим избрали домашний арест.

В Московском регионе задержали 18-летнего уроженца Владивостока, обвиняемого в поджоге оборудования железной дороги. Его также, предположительно, завербовали через чат-бот. Молодого человека заключили под стражу. Всем перечисленным фигурантам вменяют террористические преступления.

ФСБ задержала 56 пользователей «Дайчинчика»* за преступления, младшему — 12 лет
ФСБ задержала 56 пользователей «Дайчинчика»* за преступления, младшему — 12 лет

Ранее Life.ru сообщал об аресте трёх подростков на Кубани за поджог железнодорожного оборудования. По версии следствия, один из несовершеннолетних получил предложение заработать через Telegram и привлёк к преступлению двух знакомых.

* Внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.

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Владимир Озеров
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