На Кубани троих подростков арестовали за поджог релейного шкафа

В Краснодарском крае троих подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет заключили под стражу по обвинению в поджоге железнодорожного оборудования за обещанное денежное вознаграждение. Их действия могли поставить под угрозу безопасность движения поездов. Об этом сообщил глава муниципального образования Апшеронский район Алексей Передереев.

По версии следствия, один из несовершеннолетних получил в Telegram предложение заработать на повреждении транспортной инфраструктуры. Согласившись выполнить задание неизвестного куратора, он привлёк к нему двух знакомых.

Ночью 24 сентября подростки подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Горячий Ключ и Долина Очарования. Происходящее они записали на телефон, после чего отправили видео заказчику и скрылись.

Сотрудники СК совместно с ФСБ и МВД установили личности предполагаемых участников преступления и задержали их. Всем троим предъявлено обвинение в террористическом акте, совершённом группой лиц. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.