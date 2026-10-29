ФСБ задержала 56 пользователей «Дайчинчика»* за преступления, младшему — 12 лет

Украинские спецслужбы продолжают использовать популярный среди молодёжи Telegram-бот знакомств «Дайвинчик»* для вовлечения россиян в диверсии и теракты. За август и сентябрь правоохранители задержали ещё десять человек, восемь из которых несовершеннолетние. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, новые задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях. Среди задержанных восемь подростков в возрасте от 14 до 17 лет и двое взрослых россиян, которым 19 и 24 года.

Как утверждают в ФСБ, фигуранты по заданиям украинских спецслужб готовили или совершали поджоги автомобилей правоохранителей, автозаправок, энергетических объектов и транспортной инфраструктуры. Некоторые также выполняли роль курьеров, передавая полученные от обманутых граждан деньги в криптообменные пункты.

Всего с июля 2025 года, согласно данным спецслужбы, в различных российских регионах задержаны 56 пользователей «Дайвинчика»* в возрасте от 12 до 24 лет. В ФСБ заявляют, что молодых людей вовлекали в противоправную деятельность посредством обмана и психологического давления.

По описанной ведомством схеме злоумышленники сначала вступают в переписку под видом потенциальных партнёров для знакомства. Получив личные сведения и другую информацию, они используют её для шантажа. Затем с молодыми людьми связываются люди, выдающие себя за сотрудников российских спецслужб, и под угрозой уголовного преследования требуют выполнить преступные задания.

«Гражданам Российской Федерации, в первую очередь несовершеннолетним, в ходе онлайн-знакомств, в том числе через чат-бот «Дайвинчик»*, недопустимо сообщать собеседнику свои персональные данные либо данные близких, оплачивать услуги по банковским реквизитам, переходить по направленным ссылкам, предоставлять координаты (геолокацию) или фото- и видеоизображения зданий, строений, сооружений, участков местности, автомобилей, оборудования или людей», — предупредили в ЦОС ФСБ России.

В ведомстве призвали граждан, особенно подростков, не доверять незнакомцам в интернете и не передавать им сведения, которые впоследствии могут быть использованы для давления и угроз.

Ранее Life.ru сообщал о вербовке несовершеннолетнего студента подмосковного техникума через «Дайвинчик»*. По данным Следственного комитета, неизвестные убедили молодого человека поджечь релейный шкаф на Московской железной дороге. Подозреваемого задержали спустя несколько часов после происшествия. Следователи также возбудили отдельное дело о содействии террористической деятельности.