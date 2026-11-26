В Санкт-Петербурге двух человек госпитализировали с оспой обезьян. Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие инфекции у обоих пациентов вечером в четверг, 26 ноября, сообщает 78.ru.

Оспа обезьян (mpox) передаётся преимущественно при тесном контакте с заражённым человеком. Среди характерных симптомов заболевания — болезненные высыпания на коже, повышение температуры, увеличение лимфатических узлов, головная и мышечная боль. Обычно выздоровление занимает от двух до четырёх недель.

Это не первый случай выявления инфекции в Северной столице за осень. Ещё 19 октября врачи подтвердили оспу обезьян у пяти пациентов Боткинской больницы. Роспотребнадзор организовал противоэпидемические мероприятия и приступил к установлению круга контактных лиц. К концу октября заболевших выписали.