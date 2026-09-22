Двух мужчин задержали по делу о подготовке теракта против евреев в Манчестере

Двух мужчин задержали в Манчестере в рамках расследования предполагаемого террористического заговора, целью которого могла стать местная еврейская община. Об этом сообщила столичная полиция Великобритании.

Обоим подозреваемым около 30 лет. Их задержали 20 сентября на Ньютон-стрит по статье 41 британского Закона о терроризме 2000 года, после чего доставили в полицейский участок в Лондоне.

«Это было длительное превентивное расследование, которое привело к пресечению того, что мы считаем заговором с целью нападения на еврейскую общину в районе Манчестера», — сообщила старший национальный координатор контртеррористической полиции Вики Эванс.

22 сентября следователи получили разрешение суда на продление срока содержания обоих мужчин под стражей до 27 сентября. Обыски также прошли по адресам в Ливерпуле и Солфорде. Личности подозреваемых и предполагаемый способ совершения атаки полиция пока не раскрывает.

Правоохранители подчеркнули, что расследование продолжается, однако в настоящее время не считают, что в связи с этим делом сохраняется непосредственная угроза населению. На фоне периода важных еврейских праздников полиция усилила взаимодействие с местными подразделениями по вопросам безопасности еврейских общин.

Ранее Life.ru сообщалось, что число погибших при теракте у мечети в пакистанском Кохате выросло до 21, среди них 15 полицейских, ещё 103 человека ранены. Атака произошла во время пятничной молитвы на территории комплекса Police Lines. Заминированный автомобиль врезался в ворота, после чего прогремели взрывы и началась стрельба.