Двух офицеров ВВС Украины ликвидировали при ударе ВС РФ в Винницкой области

В Винницкой области российские военные нанесли удар по командному пункту противовоздушной обороны Украины. В тот же день погибли два офицера украинских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

По информации источников агентства, речь идёт о двух лейтенантах, которые, предположительно, служили в штабе командования украинской ПВО.

«Лейтенанты Кочубейник Виктор Владимирович (01.10.1969 г. р.) и Кушнир Никита Викторович (10.05.2001 г. р.)», — приводит заявление источника ТАСС.

Российские силовики предполагают, что оба офицера входили в состав штаба, который руководил подразделениями противовоздушной обороны Украины.