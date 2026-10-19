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Опубликовано 19 октября, 00:48

Двух офицеров ВВС Украины ликвидировали при ударе ВС РФ в Винницкой области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В Винницкой области российские военные нанесли удар по командному пункту противовоздушной обороны Украины. В тот же день погибли два офицера украинских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

По информации источников агентства, речь идёт о двух лейтенантах, которые, предположительно, служили в штабе командования украинской ПВО.

«Лейтенанты Кочубейник Виктор Владимирович (01.10.1969 г. р.) и Кушнир Никита Викторович (10.05.2001 г. р.)»,приводит заявление источника ТАСС.

Российские силовики предполагают, что оба офицера входили в состав штаба, который руководил подразделениями противовоздушной обороны Украины.

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Ранее Life.ru писал о ликвидации начальника пограничной заставы украинского подразделения «Стальная граница». По информации источников, он погиб после удара российских войск по командному пункту в Сумской области. Также поступали сообщения о потерях среди других военнослужащих этого подразделения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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