Двух офицеров ВВС Украины ликвидировали при ударе ВС РФ в Винницкой области
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В Винницкой области российские военные нанесли удар по командному пункту противовоздушной обороны Украины. В тот же день погибли два офицера украинских Военно-воздушных сил. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
По информации источников агентства, речь идёт о двух лейтенантах, которые, предположительно, служили в штабе командования украинской ПВО.
«Лейтенанты Кочубейник Виктор Владимирович (01.10.1969 г. р.) и Кушнир Никита Викторович (10.05.2001 г. р.)», — приводит заявление источника ТАСС.
Российские силовики предполагают, что оба офицера входили в состав штаба, который руководил подразделениями противовоздушной обороны Украины.
Ранее Life.ru писал о ликвидации начальника пограничной заставы украинского подразделения «Стальная граница». По информации источников, он погиб после удара российских войск по командному пункту в Сумской области. Также поступали сообщения о потерях среди других военнослужащих этого подразделения.
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