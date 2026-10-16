Военные РФ ликвидировали начальника погранзаставы отряда «Стальная граница»
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Начальник пограничной заставы украинского отряда «Стальная граница» погиб в результате удара по командному пункту в Сумской области. Российские силовые структуры также сообщили о потерях среди личного состава подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
«На Сумском направлении в результате точного удара поражён командный пункт 2-й пограничной заставы 3-й пограничной комендатуры быстрого реагирования (ПКБР) 15-го мобильного погранотряда «Стальная Граница» ГПСУ. Помимо потерь среди личного состава ликвидирован начальник погранзаставы в звании капитана», — рассказал собеседник агентства.
По информации источника, удар пришёлся по пункту управления подразделения Государственной пограничной службы Украины. Помимо начальника заставы, погибли или получили ранения другие военнослужащие. Их точное число собеседник агентства не уточнил.
Ранее военнослужащий российской группировки войск «Центр» Денис Любченко рассказал о ножевом бое с предполагаемым грузинским наёмником ВСУ в Донбассе. По словам бойца, его подразделение завершало зачистку одного из населённых пунктов и проверяло оставшиеся здания. В одном из помещений находился склад с вещами, в том числе новыми детскими товарами. Под ними скрывался вооружённый ножом мужчина в гражданской одежде. Российский военнослужащий рассказал, что к моменту столкновения у него закончились боеприпасы, поэтому пришлось вступить в рукопашную схватку. Бой продолжался около пяти минут, в ходе которых Любченко получил порезы лица и руки. По его словам, противник погиб на месте.
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