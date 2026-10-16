Начальник пограничной заставы украинского отряда «Стальная граница» погиб в результате удара по командному пункту в Сумской области. Российские силовые структуры также сообщили о потерях среди личного состава подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Ранее военнослужащий российской группировки войск «Центр» Денис Любченко рассказал о ножевом бое с предполагаемым грузинским наёмником ВСУ в Донбассе. По словам бойца, его подразделение завершало зачистку одного из населённых пунктов и проверяло оставшиеся здания. В одном из помещений находился склад с вещами, в том числе новыми детскими товарами. Под ними скрывался вооружённый ножом мужчина в гражданской одежде. Российский военнослужащий рассказал, что к моменту столкновения у него закончились боеприпасы, поэтому пришлось вступить в рукопашную схватку. Бой продолжался около пяти минут, в ходе которых Любченко получил порезы лица и руки. По его словам, противник погиб на месте.