Боец группировки войск «Центр» Денис Любченко рассказал о ножевом бое с грузинским наёмником во время освобождения одного из населённых пунктов Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам военнослужащего, подразделение завершало зачистку территории, когда осталось проверить одно из зданий. Внутри находился склад с вещами, в том числе новыми детскими. Под ними, как рассказал Любченко, скрывался переодетый в гражданскую одежду мужчина.

«У меня уже закончились БК. У него был только нож, и пришлось на ножах. В результате пятиминутного боя всё лицо у меня изрезано, рука была порезана, всё, но он не ушёл. Остался там», — рассказал боец.

Любченко добавил, что, по его мнению, присутствие иностранных наёмников в рядах ВСУ не сможет повлиять на исход боевых действий.

Минобороны России ранее неоднократно сообщало об уничтожении иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ, в том числе граждан Колумбии, Великобритании, Грузии и Польши. В ведомстве также заявляли, что иностранцев используют на наиболее опасных участках фронта.

Ранее командир подразделения «Ахмат» с позывным Аид рассказал о ближнем бое с военнослужащим ВСУ, которого застал врасплох при выполнении задачи в Серебрянском лесничестве. К этому его вынудила непредвиденная ситуация, когда винторез заклинил в самый критический момент, а противник оказался в нескольких метрах.