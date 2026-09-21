Двух пострадавших госпитализировали после жёсткой посадки Ми-8 в Суломае

Два человека попали в больницу после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае. Фельдшеру и бортмеханику потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе «КрасАвиа».

Оба пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Сначала их доставили в Подкаменную Тунгуску на вертолёте поисково-спасательного обеспечения полётов. Затем их отправили в Красноярск на борту Ан-24. Сейчас они находятся в краевой больнице, угрозы жизни нет.

«На борту находились три члена экипажа и фельдшер. Есть пострадавшие. У фельдшера и бортмеханика средняя степень тяжести», — приводит сообщение авиакомпании ТАСС.

Другие члены экипажа решили отказаться от госпитализации. Тем же бортом в Красноярск доставили ребёнка, к которому направлялся санитарный рейс. Сейчас он находится в инфекционном отделении.

Как ранее писал Life.ru, вертолёт Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жёсткую посадку в посёлке Суломай. Воздушное судно выполняло санитарный рейс. Изначально сообщалось об одном пострадавшем медике.