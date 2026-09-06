У вертолёта Ми-8 выпало окно во время полёта из Ванкора в Игарку

У пассажирского вертолёта Ми-8 авиакомпании «Арт Авиа» во время перелёта в Красноярском крае выпало окно. Об этом сообщает SHOT.

Борт летел из Ванкора в Игарку. На борту находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Через 19 минут после вылета, когда машина набрала высоту, оконный блок по левому борту неожиданно отделился от фюзеляжа.

Позднее выяснилось, что причиной стал перепад давления. Из-за разницы показателей в кабине и атмосфере окно выдавило наружу. Через некоторое время борт благополучно приземлился в Игарке. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Примечательно, что подобный инцидент с этим вертолётом происходит не впервые. Аналогичные случаи фиксировались в 2019 и 2021 годах.

Ранее стало известно, что военный вертолёт Black Hawk совершил жёсткую посадку в штате Колорадо во время учебного полёта. На борту находились четыре человека. Инцидент произошёл на восточной стороне горы Тородин.