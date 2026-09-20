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Опубликовано 20 сентября, 14:37

Двух пропавших мужчин нашли в Саблинских пещерах

Двух мужчин, пропавших во время похода в Саблинские пещеры, обнаружили 20 сентября. Поисковую операцию провели сотрудники отряда из Тосно.

Путешественники отправились в подземный комплекс вечером 19 сентября. Когда они не вернулись, в аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение об исчезновении людей.

Специалисты выдвинулись на поиски и на следующий день нашли обоих мужчин внутри пещер.

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Николь Вербер
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