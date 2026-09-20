Двух пропавших мужчин нашли в Саблинских пещерах

Двух мужчин, пропавших во время похода в Саблинские пещеры, обнаружили 20 сентября. Поисковую операцию провели сотрудники отряда из Тосно.

Путешественники отправились в подземный комплекс вечером 19 сентября. Когда они не вернулись, в аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение об исчезновении людей.

Специалисты выдвинулись на поиски и на следующий день нашли обоих мужчин внутри пещер.

Ранее в Москве спасатели освободили 11-летнюю школьницу из искусственного дупла в Пресненском детском парке. Девочка забралась внутрь декоративной конструкции, но выбраться обратно уже не смогла.