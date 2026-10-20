Двух ранее судимых мужчин задержали за стрельбу во дворе дома в Москве

Двух ранее судимых мужчин задержали за стрельбу из пневматического пистолета во дворе жилого дома на северо-западе Москвы. Оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности за тяжкие преступления, сообщили в Росгвардии.

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Инцидент произошёл на проспекте Маршала Жукова. Сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования, получили сообщение о звуках, похожих на выстрелы, во дворе одного из домов.

Прибывшие росгвардейцы установили причастных к стрельбе. Ими оказались 47-летний уроженец Оренбургской области и его 41-летний приятель из Краснодарского края. Мужчины стреляли из пневматического оружия. Обоих задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании мужчины, который открыл стрельбу из окна многоэтажки в подмосковном Одинцове. Молодой человек несколько раз выстрелил из охолощённого пистолета. Обошлось без пострадавших. Полицейские изъяли оружие и отправили его на экспертизу.