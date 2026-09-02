Двух раздетых и беспризорных детей нашли на улице в Томске

Следователи СУ СК России по Томской области организовали процессуальную проверку после сообщений о двух малолетних детях, которых обнаружили на улице без взрослых в микрорайоне «Южные Ворота» Томского района.

Информация о детях появилась в социальных сетях. Один из малышей был раздет. Проверку проводят по факту оставления малолетних в опасности. Материалы изучает следственный отдел по Ленинскому району города Томска. Сотрудники СК установят все обстоятельства, изложенные в публикациях.

Следователи также выяснят причины и условия, которые могли привести к этой ситуации, и дадут им правовую оценку. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. По итогам проверки СК примет процессуальное решение.

В июне в Кузбассе возбудили уголовное дело после того, как четырёхлетний ребёнок ушёл из детсада и оказался один на улице. Мать заметила сына далеко от учреждения, а воспитательница узнала о пропаже лишь после её звонка.