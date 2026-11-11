В Саратовской области двух местных жителей оштрафовали за публикацию видеозаписей с последствиями атак украинских беспилотников. Нарушителями оказались 42-летний мужчина и 43-летняя женщина. Об этом сообщил региональный комитет безопасности.

Кадры обнаружили сотрудники профильных ведомств во время мониторинга интернета. Выяснилось, что саратовцы разместили видеозаписи на открытой платформе, хотя распространение подобных материалов в регионе запрещено. В отношении обоих возбудили административные дела по статье 7.5.1 областного закона — за нарушение решений оперативного штаба. Мировой судья признал жителей виновными и назначил денежные взыскания.

Точные суммы штрафов не раскрываются. По региональному законодательству первое нарушение обойдётся гражданам в 3–4 тысячи рублей, а повторное в течение года — в 5 тысяч.

В комитете также сообщили, что ещё четыре аналогичных материала находятся на рассмотрении. Власти напоминают, что публикация подобных кадров способна раскрыть координаты мест падения беспилотников, характер повреждений и другую информацию, которая может быть использована для подготовки повторных атак.