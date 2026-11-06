В Рязани полицейские установили личность 17-летнего подростка, чьи видеозаписи последствий атаки беспилотников распространились на украинских интернет-ресурсах. Теперь юношу и его родителей планируют привлечь к установленной законом ответственности. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

17-летний подросток из Рязани признал вину в публикации кадров атаки БПЛА. Видео © MAX / Рязанская полиция

По данным ведомства, подросток снимал последствия массированного налёта на мобильный телефон в ночь на 5 ноября. Затем он разместил записи в интернете, откуда их распространили украинские ресурсы.

Сотрудники полиции установили личность автора роликов. Как уточнили в УМВД, несовершеннолетний признал свою вину. При этом конкретные меры ответственности для него и родителей пока не названы.

В полиции напомнили, что в Рязанской области запрещено снимать и распространять кадры с беспилотниками, работой средств противовоздушной обороны, а также военными и критически важными объектами. Под запрет попадают и материалы, позволяющие определить расположение техники, маршруты полётов или последствия ударов.

За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность по статье 10.8 регионального закона. Штраф для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 750 тысяч до миллиона рублей. При повторном нарушении наказание увеличивается.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября Рязанская область подверглась массированному удару украинских беспилотников. ВСУ атаковали регион с использованием более 200 БПЛА. В результате налёта дронов один человек получил ранение, также от падения обломков на территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания.