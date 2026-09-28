Двухлетнему ребёнку впервые провели эвтаназию в Нидерландах

В Нидерландах провели эвтаназию двухлетнему ребёнку, что произошло впервые в истории страны. Об этом сообщает издание Daily Mail. Госкомиссия уже раскрыла обстоятельства прекращения жизни малыша.

Ребёнок родился на 26-й неделе беременности. У него диагностировали тяжёлое повреждение мозга, церебральный паралич, нарушения зрения и эпилепсию. Приступы сохранялись несмотря на лечение, а лекарства вызывали серьёзные побочные эффекты. Состояние также осложняли проблемы с дыханием и глотанием.

Родители попросили врача прекратить жизнь ребёнка, считая его страдания невыносимыми. Команда лечащих специалистов поддержала это решение, однако первые приглашённые независимые врачи сочли, что ещё можно попробовать другие препараты и паллиативную помощь. Рекомендованное лечение применили, но состояние ребёнка ухудшилось из-за побочных эффектов.

После дополнительных консультаций врач пришёл к выводу, что разумного способа облегчить страдания больше нет. Комиссия изучила материалы дела и признала, что он достаточно тщательно проверил этот вывод, обсудил решение с родителями и действовал с медицинской точки зрения осмотрительно.

В Нидерландах прекращение жизни детей от года до 12 лет допускается в исключительных случаях при невыносимых страданиях без перспективы улучшения. Заключение комиссии передаётся в прокуратуру, которая решает, соответствовали ли действия врача закону.

Ранее полиция канадского Белвилла начала расследование обстоятельств смерти 83-летней Бригитты Штегеманн после процедуры медицинской помощи в уходе из жизни — MAID. Родственники утверждают, что женщина ранее отказывалась от эвтаназии и не дала ясного согласия непосредственно перед смертью.