Двухлетний «космонавт» из Ульяновска застрял головой в горшке
В Ульяновске спасатели сняли детский горшок с головы двухлетнего мальчика
Обложка © MAX / МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»
В Ульяновске двухлетний мальчик решил примерить на себя роль космонавта, но вместо шлема использовал обычный детский горшок. Снять пластиковое «снаряжение» самостоятельно малыш уже не смог, поэтому на помощь пришлось вызывать спасателей. О необычном происшествии рассказали в городском Управлении гражданской защиты.
Инцидент произошёл 7 ноября на улице Хрустальной в Железнодорожном районе. Ребёнок надел горшок на голову во время игры, однако тот застрял. Попытки освободить малыша своими силами оказались безуспешными, и взрослые обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Прибывшие специалисты осторожно разрезали пластиковый горшок с помощью слесарного инструмента. Операция прошла успешно: мальчика освободили, не оставив на нём ни единой царапины.
Медицинская помощь маленькому исследователю не понадобилась. По словам спасателей, ребёнок отделался лёгким испугом. А вот импровизированный космический шлем восстановлению уже не подлежал.
В Управлении гражданской защиты напомнили родителям, что даже привычные бытовые предметы могут представлять опасность для маленьких детей. Спасатели советуют убирать из свободного доступа ёмкости, которые ребёнок способен надеть на голову, а если подобная ситуация всё же произошла — не пытаться снять застрявший предмет силой и обратиться за помощью по номеру 112.
Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Москве, где 11-летняя школьница застряла в искусственном дупле. Во время прогулки по Пресненскому парку девочка забралась внутрь декоративной конструкции, но самостоятельно выбраться уже не смогла. На помощь пришлось вызывать спасателей, которые освободили ребёнка из ловушки.
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