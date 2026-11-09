В Ульяновске двухлетний мальчик решил примерить на себя роль космонавта, но вместо шлема использовал обычный детский горшок. Снять пластиковое «снаряжение» самостоятельно малыш уже не смог, поэтому на помощь пришлось вызывать спасателей. О необычном происшествии рассказали в городском Управлении гражданской защиты.

Инцидент произошёл 7 ноября на улице Хрустальной в Железнодорожном районе. Ребёнок надел горшок на голову во время игры, однако тот застрял. Попытки освободить малыша своими силами оказались безуспешными, и взрослые обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Прибывшие специалисты осторожно разрезали пластиковый горшок с помощью слесарного инструмента. Операция прошла успешно: мальчика освободили, не оставив на нём ни единой царапины.

Медицинская помощь маленькому исследователю не понадобилась. По словам спасателей, ребёнок отделался лёгким испугом. А вот импровизированный космический шлем восстановлению уже не подлежал.

В Управлении гражданской защиты напомнили родителям, что даже привычные бытовые предметы могут представлять опасность для маленьких детей. Спасатели советуют убирать из свободного доступа ёмкости, которые ребёнок способен надеть на голову, а если подобная ситуация всё же произошла — не пытаться снять застрявший предмет силой и обратиться за помощью по номеру 112.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Москве, где 11-летняя школьница застряла в искусственном дупле. Во время прогулки по Пресненскому парку девочка забралась внутрь декоративной конструкции, но самостоятельно выбраться уже не смогла. На помощь пришлось вызывать спасателей, которые освободили ребёнка из ловушки.