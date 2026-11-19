Двухлетний мальчик в одних трусах сбежал из частного детского сада «Бэби сити» в Краснодаре и оказался возле проезжей части. Ребёнка заметили прохожие, один из которых взял малыша на руки и отнёс обратно в учреждение. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Инцидент произошёл на Кружевной улице. По данным телеканала, камеры наблюдения зафиксировали, как мальчик беспрепятственно вышел из здания без сопровождения взрослых. Спустя некоторое время его обнаружили прохожие. При этом очевидцы утверждают, что воспитатели сами не заметили исчезновения ребёнка.

Предварительно установлено, что в детском саду отключилось электричество, из-за чего электронный замок входной двери разблокировался. Сотрудники учреждения при этом дают противоречивые объяснения произошедшего. По одной версии, ребёнка уже передали матери, но он выбежал на улицу во время переодевания. По другой, женщины в тот момент вообще не было в здании.

Полиция Краснодара начала проверку обстоятельств происшествия. В городском УМВД сообщили, что мальчик не пострадал и был передан родителям. По итогам разбирательства правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников детского сада.

Примечательно, что это уже не первый подобный случай в Краснодаре. Ранее Life.ru рассказывал, как в октябре 2025 года воспитанник самостоятельно ушёл в ближайший супермаркет. Мальчик незаметно отделился от группы после прогулки, пересёк проезжую часть и добрался до магазина «Магнит». Там его заметили продавцы, которые разослали фотографии ребёнка по местным чатам. Примерно через 15 минут за ним пришла воспитательница, после чего малыша вернули в сад.