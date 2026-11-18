Двухлетняя Лайла Энн Хэтч умерла после того, как выпила молоко, в котором обнаружили смертельное количество кокаина. Её мать и сожитель получили тюремные сроки за жестокое обращение с детьми и преступления, связанные с наркотиками.

Трагедия произошла 10 апреля 2024 года в городе Биллингем на северо-востоке Англии. Экстренные службы вызвали в квартиру, где девочку обнаружили без сознания. Ребёнка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Как сообщили в полиции Кливленда, токсикологическая экспертиза выявила смертельную дозу кокаина в бутылочке из-под молока. Следы наркотика также обнаружили в крови, содержимом желудка и волосах ребёнка.

Во время обыска полицейские нашли в доме значительное количество кокаина и каннабиса. Наркотики находились в местах, доступных маленькой девочке. Следствие также установило, что ребёнок неоднократно подвергался воздействию кокаина, каннабиса и экстази.

На скамье подсудимых оказались 22-летняя мать девочки Джоди Хэтч и её 30-летний партнёр Дейл Мэти. Изначально они отрицали обвинения в жестоком обращении с детьми, однако на третий день судебного разбирательства признали вину. Оба получили обвинения по двум эпизодам, связанным с жестоким обращением с детьми, а также признали вину по преступлениям, связанным с оборотом наркотиков.

16 ноября 2026 года суд приговорил Хэтч к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы. Мэти получил 13 лет и девять месяцев. Его срок включает наказание за отдельное нападение на двух молодых мужчин в сентябре 2025 года.

При этом ни мать, ни её партнёр не были осуждены за непосредственное причинение смерти Лайлы. Следствию не удалось установить, каким именно образом кокаин оказался в молоке: его могли намеренно добавить в бутылочку либо молоко могло загрязниться наркотиком, находившимся в квартире.

После оглашения приговора старший следователь Крис Прингл назвал расследование крайне тяжёлым и эмоциональным. Он подчеркнул, что концентрация кокаина в организме ребёнка могла оказаться смертельной даже для взрослого человека, а доступные девочке наркотики создавали в доме чрезвычайно опасную обстановку.