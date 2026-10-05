В Британии младенец умер после попадания наркотиков в грудное молоко

Девочка, которой было всего девять дней, умерла после того, как наркотические вещества попали в её организм через грудное молоко матери. Трагедия произошла ещё в ноябре 2023 года в британском Ньюквее, однако подробности стали известны после судебного разбирательства, сообщает The Sun.

Рошель Томас и Эндрю Мондер остановились с новорождённой дочерью Дарси в гостинице Victoria. Как установил суд, 30-летняя мать продолжала употреблять наркотики после родов, а запрещённые вещества в результате оказались в грудном молоке.

Когда медики приехали в отель, младенец уже находился без сознания. Спасти девочку не удалось.

Во время разбирательства также выяснилось, что наркотики употребляли оба родителя. Кроме того, Томас принимала запрещённые вещества ещё во время беременности.

Рошель Томас и Эндрю Мондер признали вину в пренебрежении родительскими обязанностями. Суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.

Ранее Life.ru писал, что тело новорождённой девочки обнаружили на мусорке на севере Москвы. Ребёнка нашли на Челюскинской улице, после чего правоохранители начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Причину смерти должна была определить судебно-медицинская экспертиза.