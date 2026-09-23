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Опубликовано 23 сентября, 13:35

Тело новорождённой девочки нашли на мусорке на севере Москвы

Тело новорождённой девочки обнаружили на мусорке на Челюскинской улице в Москве. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, сообщили в столичной прокуратуре.

Место происшествия, где найдено тело новорождённой девочки. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место происшествия, где найдено тело новорождённой девочки. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Причина смерти ребёнка пока неизвестна. Её должны установить по результатам судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия работу правоохранителей координирует Бабушкинский межрайонный прокурор Абдурахман Ашурбеков.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие законного процессуального решения по результатам доследственный проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал о новорождённом, которого обнаружили в мусорном баке в аэропорту Малайзии. Ребёнка нашла уборщица, после чего малыша передали медикам. Полиция позднее задержала предполагаемую мать и ещё одного человека.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наталья Афонина
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