Тело новорождённой девочки нашли на мусорке на севере Москвы

Тело новорождённой девочки обнаружили на мусорке на Челюскинской улице в Москве. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, сообщили в столичной прокуратуре.

Место происшествия, где найдено тело новорождённой девочки. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Причина смерти ребёнка пока неизвестна. Её должны установить по результатам судебно-медицинской экспертизы. На месте происшествия работу правоохранителей координирует Бабушкинский межрайонный прокурор Абдурахман Ашурбеков.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие законного процессуального решения по результатам доследственный проверки, проводимой по данному факту», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал о новорождённом, которого обнаружили в мусорном баке в аэропорту Малайзии. Ребёнка нашла уборщица, после чего малыша передали медикам. Полиция позднее задержала предполагаемую мать и ещё одного человека.