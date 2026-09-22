Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 11:48

Две школьницы из Костромской области погибли при странных обстоятельствах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две несовершеннолетние подруги погибли в Костромской области. Их тела обнаружили на улице недалеко от многоэтажного дома, сообщил информированный источник RG.ru. По его данным, причиной смерти стали многочисленные травмы. Что именно произошло, пока не установлено.

Знакомая одной из погибших рассказала изданию о событиях перед трагедией. По её словам, одна школьница отправила другой голосовое сообщение, предложив встретиться в многоэтажке и послушать музыку. Возможно, одна из подруг случайно оступилась, а вторая попыталась её удержать.

Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа дома на востоке Москвы
Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа дома на востоке Москвы

По этой версии, обе девочки упали. Знакомая также допустила, что одна из школьниц могла находиться под воздействием неизвестного вещества. Официального подтверждения этим предположениям нет. Правоохранители проверяют возможные версии гибели подростков.

Трагедию несколько дней обсуждают местные жители. Они сообщили, что одна из семей погибших испытывает финансовые трудности. Земляки организовали сбор средств, чтобы помочь близким с похоронами.

Подросток погиб в ДТП с питбайком и грузовиком в Подмосковье — видео трагедии
Подросток погиб в ДТП с питбайком и грузовиком в Подмосковье — видео трагедии

Ранее в Зеленограде возле жилого дома обнаружили тело 15-летнего подростка. Характер травм позволил предположить, что подросток свёл счёты с жизнью.

Больше новостей о ЧП и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Костромская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar