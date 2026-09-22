Две школьницы из Костромской области погибли при странных обстоятельствах

Две несовершеннолетние подруги погибли в Костромской области. Их тела обнаружили на улице недалеко от многоэтажного дома, сообщил информированный источник RG.ru. По его данным, причиной смерти стали многочисленные травмы. Что именно произошло, пока не установлено.

Знакомая одной из погибших рассказала изданию о событиях перед трагедией. По её словам, одна школьница отправила другой голосовое сообщение, предложив встретиться в многоэтажке и послушать музыку. Возможно, одна из подруг случайно оступилась, а вторая попыталась её удержать.

По этой версии, обе девочки упали. Знакомая также допустила, что одна из школьниц могла находиться под воздействием неизвестного вещества. Официального подтверждения этим предположениям нет. Правоохранители проверяют возможные версии гибели подростков.

Трагедию несколько дней обсуждают местные жители. Они сообщили, что одна из семей погибших испытывает финансовые трудности. Земляки организовали сбор средств, чтобы помочь близким с похоронами.

Ранее в Зеленограде возле жилого дома обнаружили тело 15-летнего подростка. Характер травм позволил предположить, что подросток свёл счёты с жизнью.