В Зеленограде обнаружили тело 15-летнего подростка

В Зеленограде обнаружено тело 15-летнего подростка. Об этом сообщает сайт МК.ru. По данным издания, тело нашли в понедельник утром возле одного из домов — около 7:40.

Характер травм позволил предположить, что подросток свёл счёты с жизнью. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Атланте нашли тело мужчины внутри вентиляции ресторана Walter's Soul Food Cafe. Сотрудница заметила его голову и руки в воздуховоде на кухне, сообщила коллегам и вызвала полицию. Судмедэксперты округа Фултон установили личность погибшего: им оказался 37-летний Террика Майерс.