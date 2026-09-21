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Регион
Опубликовано 21 сентября, 09:03

В Зеленограде обнаружили тело 15-летнего подростка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Зеленограде обнаружено тело 15-летнего подростка. Об этом сообщает сайт МК.ru. По данным издания, тело нашли в понедельник утром возле одного из домов — около 7:40.

Характер травм позволил предположить, что подросток свёл счёты с жизнью. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Дели у крематория нашли тело младенца без головы
В Дели у крематория нашли тело младенца без головы

Ранее в Атланте нашли тело мужчины внутри вентиляции ресторана Walter's Soul Food Cafe. Сотрудница заметила его голову и руки в воздуховоде на кухне, сообщила коллегам и вызвала полицию. Судмедэксперты округа Фултон установили личность погибшего: им оказался 37-летний Террика Майерс.

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Анастасия Никонорова
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