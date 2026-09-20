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Опубликовано 20 сентября, 13:31

Голова и руки торчали из вентиляции: В ресторане нашли тело мужчины

В вентиляции ресторана в США нашли тело 37-летнего мужчины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Тело 37-летнего мужчины обнаружили в вентиляции ресторана Walter’s Soul Food Cafe в американской Атланте. О находке сообщает People.

Первой мужчину заметила сотрудница заведения. В вентиляционной системе кухни она увидела его голову и руки, после чего позвала коллег и вызвала полицию.

Погибшего позднее опознали как 37-летнего Террику Майерса. Его личность установили специалисты судмедэкспертизы округа Фултон.

Как мужчина попал внутрь вентиляции и зачем туда забрался, пока неизвестно. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

В полиции Атланты сообщили, что Майерс оказался зажат внутри вентиляционной системы. На месте его признали мёртвым.

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Милена Скрипальщикова
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