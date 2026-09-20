Голова и руки торчали из вентиляции: В ресторане нашли тело мужчины

Тело 37-летнего мужчины обнаружили в вентиляции ресторана Walter’s Soul Food Cafe в американской Атланте. О находке сообщает People.

Первой мужчину заметила сотрудница заведения. В вентиляционной системе кухни она увидела его голову и руки, после чего позвала коллег и вызвала полицию.

Погибшего позднее опознали как 37-летнего Террику Майерса. Его личность установили специалисты судмедэкспертизы округа Фултон.

Как мужчина попал внутрь вентиляции и зачем туда забрался, пока неизвестно. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

В полиции Атланты сообщили, что Майерс оказался зажат внутри вентиляционной системы. На месте его признали мёртвым.

Ранее Life.ru рассказывал о другом загадочном случае в США: спустя 49 лет удалось установить личность 15-летней девочки, чьи останки нашли в Северной Каролине ещё в 1977 году. Теперь полиция пытается выяснить обстоятельства её гибели.