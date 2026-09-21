В Дели у крематория нашли тело младенца без головы

Тело младенца без головы обнаружили возле ворот крематория в районе Канджхавала в Дели. Полиция ищет недостающую часть тела и устанавливает обстоятельства смерти ребёнка, которому, предположительно, было два-три месяца, сообщает News Nine.

Тело нашли в районе Мубаракпур-Дабас после сообщения в полицию. Его направили на вскрытие. Одновременно несколько следственных групп работают в районе крематория, опрашивают возможных свидетелей и собирают сведения о том, как младенец оказался возле ворот.

Правоохранители проверяют сам крематорий и беседуют с его священнослужителем. По словам представителя полиции, следствие рассматривает разные версии произошедшего. Пока неизвестно, когда именно умер ребёнок и при каких обстоятельствах тело оказалось в этом месте. Полиция продолжает поиски головы младенца. Из-за особой сложности дела место происшествия посетили заместитель начальника полиции округа Рохини и дополнительный заместитель комиссара полиции.

Накануне в другом районе Дели — Сваруп-Нагаре — полиция обнаружила тело неизвестного человека с повреждениями в области шеи и груди. Личность погибшего пока не установлена. Правоохранители проверяют местные данные и пытаются выяснить обстоятельства этой смерти.

Ранее в американской Атланте в вентиляции ресторана Walter’s Soul Food Cafe обнаружили тело 37-летнего мужчины. Первой мужчину заметила сотрудница заведения. В вентиляционной системе кухни она увидела его голову и руки, после чего позвала коллег и вызвала полицию. Погибшего позднее опознали как 37-летнего Террику Майрса. В полиции Атланты сообщили, что Майерс оказался зажат внутри вентиляционной системы.