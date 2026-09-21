Новорождённого нашли живым в мусорке аэропорта: Предполагаемую мать задержали

В малайзийском аэропорту Пенанга обнаружили новорождённого ребёнка, оставленного в мусорном баке в туалете. Инцидент произошёл 31 августа, однако подробности стали известны только недавно. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

Первой младенца заметила уборщица. Женщина вызвала полицию, после чего прибывший офицер достал малыша из контейнера и передал медикам. К ребёнку всё ещё были прикреплены пуповина и плацента. В больнице врачи осмотрели его и установили, что состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Правоохранители изучили записи камер наблюдения и вышли на 23-летнюю женщину, которую считают предполагаемой матерью. Её задержали. Под арест также попал 22-летний гражданин Мьянмы. Сейчас экспертиза должна установить с помощью ДНК-теста, является ли он отцом младенца.

По местному законодательству за оставление ребёнка младше 12 лет без присмотра может грозить до семи лет лишения свободы.

В июле Life.ru рассказывал о похожем случае в Астане. Там тело новорождённого обнаружили в канализационном сливе жилого дома. Полиция установила человека, причастного к произошедшему, и начала расследование.