Жительница Нового Уренгоя назвала родившегося на борту самолёта ребёнка Асадом

Мальчика, появившегося на свет прямо в салоне самолёта в Новом Уренгое, назвали Асадом. О выборе родителей рассказали в пресс-службе местного аэропорта.

Схватки у 30-летней пассажирки начались во время рейса Красноярск — Новый Уренгой. Экипаж предупредил наземные службы, поэтому после приземления женщину уже ждали медики и спасатели.

После посадки роженицу решили не переносить из самолёта. Роды приняли непосредственно в салоне воздушного судна.

Одиссей, Аполлон, Клеопатра и Шахеризада появились среди имён новорождённых в Подмосковье с начала 2026 года. Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются настоящие «героические» варианты: Амур, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и вовсе уникальные случаи — например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав. У девочек родители тоже не ограничивались привычными вариантами. В свидетельствах о рождении появились Малина, Аксения, Ванда, Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия и Эсмеральда.