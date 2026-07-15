В Астане женщина родила ребёнка и бросила его в слив унитаза
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В Астане в канализационном сливе жилого дома обнаружили тело младенца. По факту произошедшего начато досудебное расследование, сообщает NUR.KZ.
Местные жители рассказали, что матерью младенца может быть одна из постоялиц близлежащей гостиницы. Якобы она недавно родила, после чего тело девочки оказалось в общей канализации.
В полиции заявили NUR.KZ, что уже установили лицо, причастное к произошедшему. Сейчас проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы.
А ранее шокирующая история с малышами произошла в США. Власти штата Огайо освободили 16 детей-маугли, которых более четырёх лет держали в одной комнате площадью около 12 квадратных метров. Семерых пришлось срочно доставить в больницу, причём двоих переправили в травмцентры вертолётами, а один ребёнок был в критическом состоянии. Самому младшему было полтора года, самому старшему — 18. Среди них оказались три пары близнецов. Ни один ребёнок не ходил в школу, а некоторые не умели говорить. Также выяснилось, что их мать четыре года назад родила недоношенных сиамских близнецов.
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