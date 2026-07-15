В Астане женщина родила ребёнка и бросила его в слив унитаза

А ранее шокирующая история с малышами произошла в США. Власти штата Огайо освободили 16 детей-маугли, которых более четырёх лет держали в одной комнате площадью около 12 квадратных метров. Семерых пришлось срочно доставить в больницу, причём двоих переправили в травмцентры вертолётами, а один ребёнок был в критическом состоянии. Самому младшему было полтора года, самому старшему — 18. Среди них оказались три пары близнецов. Ни один ребёнок не ходил в школу, а некоторые не умели говорить. Также выяснилось, что их мать четыре года назад родила недоношенных сиамских близнецов.