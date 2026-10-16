Европейские политики испытывают к президенту США Дональду Трампу такую же неприязнь, как Владимир Зеленский, и рассчитывают на поражение республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс. При этом даже изменение политического расклада в Вашингтоне не спасёт Киев от последствий конфликта с Белым домом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Поводом для резкой публикации стали недавние высказывания американского лидера, обвинившего Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение. Трамп также признался, что не испытывает симпатии к украинскому политику. Медведев расценил эти слова как признание того, что руководство Украины превратилось в препятствие для интересов США.

Особенно жёстко российский политик прошёлся по европейским союзникам Киева, которые, по его предположению, советуют Зеленскому временно умерить политические амбиции и дождаться ноябрьского голосования в Соединённых Штатах. Он предупредил, что «дядя дезинсектор злопамятен».

«Европейские беспозвоночные уговаривают киевскую вошь запастись терпением, не злить дядюшку Джо и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс. Они ненавидят Трампа не меньше наркотического насекомого. Но и в этом случае киевских членистоногих ждёт обработка ядовитым дустом», — написал Медведев.

Зампред Совбеза убеждён, что даже возможное ослабление позиций Республиканской партии не избавит Зеленского от проблем. По его оценке, Трамп не склонен забывать обиды, а украинский лидер уже успел серьёзно испортить отношения с американским президентом.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пытается сформировать в Европе политический альянс против курса Вашингтона. По оценке российского сенатора, Киев рассчитывает на изменение расстановки сил в США после промежуточных выборов. Одной из причин разногласий стало недовольство Украины договорённостью Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива.