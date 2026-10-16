«Укусил кормящую руку»: Медведев объяснил слова Трампа о мире без Зеленского
Медведев: Трамп признал Зеленского помехой миру, ведь он укусил кормящую руку
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Президент США Дональд Трамп фактически объявил Владимира Зеленского препятствием для урегулирования украинского конфликта, а самому Киеву теперь придётся столкнуться с последствиями испорченных отношений с Вашингтоном. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Она отреагировал в привычной язвительной манере на слова американского лидера о том, что Зеленский лишь заявляет о стремлении к миру, но в действительности не хочет заключать соглашение. По мнению российского политика, украинский лидер окончательно утратил расположение своего главного зарубежного покровителя.
«Человек года» и «новый Черчилль» признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку», — поделился выводами зампред Совбеза.
Не менее жёстко зампред Совбеза прошёлся по европейским союзникам Киева. Он предположил, что те пытаются уговорить Зеленского не провоцировать новые конфликты с Трампом и дождаться промежуточных выборов в Конгресс США, рассчитывая на поражение республиканцев.
Однако Медведев усомнился, что такая тактика спасёт украинское руководство от политических последствий. По его оценке, Трамп не забудет нанесённых ему обид, особенно с учётом прежних разногласий с Зеленским. Российский политик завершил публикацию новыми резкими выпадами в адрес Киева.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп допустил урегулирование украинского конфликта без участия Зеленского. В интервью Newsmax американский президент заявил, что мирное соглашение в конечном счёте может быть достигнуто, однако нынешний украинский лидер, по его мнению, не заинтересован в договорённостях.
Больше новостей о международных отношениях и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.