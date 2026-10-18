Дьявол у ратуши довёл немцев до угроз убийством: Мэр оказался в центре скандала из-за статуи

Мэр немецкого города Эслинген-ам-Неккар Маттиас Клопфер получил угрозы убийством после установки статуи дьявола на площади перед городской ратушей. Об этом сообщает газета Bild, обстоятельства произошедшего расследует полиция.

Бронзовую скульптуру работы художника Тима Бенгеля открыли 4 октября в честь 1250-летия города. Стоимость произведения составляет около 200 тысяч евро.

Необычный памятник отсылает к местной легенде о находчивой торговке, которая сумела прогнать дьявола из Эслингена с помощью луковицы. Однако далеко не все жители оценили подобный способ увековечить городское предание.

Против установки скульптуры выступили тысячи горожан. Петиция с требованием убрать статую с площади собрала более 5,6 тысячи подписей. Критике подверглись как автор произведения, так и мэр, одобривший его размещение.

Ситуация обострилась после появления угроз в адрес главы города. Кроме того, неизвестные облили статую чёрной краской. Власти заявили о недопустимости призывов к насилию и порче имущества и допустили установку возле памятника камеры видеонаблюдения.

В земельной Евангелической церкви, в свою очередь, отметили, что скульптура не представляет угрозы для христианской веры и не является пропагандой сатанизма*. Городские власти также подчеркнули, что произведение посвящено местной легенде, а не религиозным убеждениям.

Ранее Life.ru сообщал, что внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерине незадолго до убийства родственников привезли куклу вуду. Как стало известно в ходе судебного разбирательства, ещё в конце 2023 года необычный предмет ей передала Таисия Киселёва, заявив, что посылка якобы поступила от Нателлы Метревели. Позднее при обыске у обвиняемой обнаружили куклу с фотографией супруги экс-мэра Натальи Тарховой, руки которой были обмотаны чёрными нитями. В материалах дела также фигурировал аналогичный предмет с изображением Виктора Тархова.