С дымом и овациями проводили из большого спорта восьмикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса. Испанскому мотогонщику устроили эффектное прощание после его заключительного заезда на Гран-при Валенсии, сообщается на официальном сайте MotoGP.

Восьмикратный чемпион MotoGP Марк Маркес завершил карьеру. Видео © X / MotoGP

Свой прощальный заезд 33-летний спортсмен провёл на мотоцикле Ducati в специальной золотой ливрее. Третье место занял испанец Педро Акоста.

О завершении карьеры Маркес объявил 27 ноября, спустя несколько дней после завоевания восьмого чемпионского титула в MotoGP. Всего за спортивную карьеру испанец десять раз становился чемпионом мира в разных классах мотогонок.