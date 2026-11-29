Дым и овации: Соперники устроили трогательное прощание с легендой MotoGP Марком Маркесом
Восьмикратный чемпион MotoGP Марк Маркес завершил карьеру
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С дымом и овациями проводили из большого спорта восьмикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса. Испанскому мотогонщику устроили эффектное прощание после его заключительного заезда на Гран-при Валенсии, сообщается на официальном сайте MotoGP.
Восьмикратный чемпион MotoGP Марк Маркес завершил карьеру. Видео © X / MotoGP
Свой прощальный заезд 33-летний спортсмен провёл на мотоцикле Ducati в специальной золотой ливрее. Третье место занял испанец Педро Акоста.
О завершении карьеры Маркес объявил 27 ноября, спустя несколько дней после завоевания восьмого чемпионского титула в MotoGP. Всего за спортивную карьеру испанец десять раз становился чемпионом мира в разных классах мотогонок.
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