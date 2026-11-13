Российский автогонщик Сергей Карякин впервые за пять лет примет участие в легендарном ралли-марафоне «Дакар». Спортсмен сообщил, что его команда получила официальное подтверждение допуска к соревнованиям 2027 года.

«Вчера мы получили официальное подтверждение: наша команда едет на «Дакар-2027». После пятилетнего перерыва мы возвращаемся на самую престижную и сложную гонку в мире», — рассказал Карякин на пресс-конференции.

Для 35-летнего гонщика предстоящий марафон станет уже десятым в карьере. Спортсмен отметил, что теперь имеет официальный статус легенды «Дакара», однако останавливаться на достигнутом не собирается.

«Статус, конечно, приятный. Хотелось бы, разумеется, стать ещё и десятикратным победителем, но, кажется, таких людей в мире, как мне кажется, пока не существует. Тем не менее, мы будем бороться за высокий результат», — подчеркнул он.

«Дакар-2027» пройдёт с 9 по 23 января. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяжённостью 7824 километра от португальского Лоуле-Фару до марокканского Марракеша. Из общей дистанции 4341 километр составят скоростные участки.

Карякин стал победителем «Дакара» в 2017 году в зачёте квадроциклов, а в 2020-м завоевал серебро в категории мотовездеходов. Его последнее выступление на знаменитом ралли состоялось в 2022 году и завершилось досрочно после аварии.

В последующие годы россиянин не участвовал в марафоне из-за ограничений, действовавших в отношении российских спортсменов. В августе 2026 года Международная автомобильная федерация FIA объявила об их снятии.

Перед возвращением на «Дакар» Карякин уже успел добиться успеха на международной арене. В ноябре он выиграл ралли-рейд Dubai International Baja в ОАЭ и впервые за несколько лет поднял российский флаг после победы.