Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон приехал на египетскую границу с сектором Газа, чтобы лично ознакомиться с организацией гуманитарных поставок для палестинцев. Британский гонщик посетил пограничный переход «Рафах» и склады Египетского Красного Полумесяца. Об этом сообщает Associated Press.

41-летний пилот Ferrari прибыл в египетский город Эль-Ариш 10 ноября. Во время поездки ему показали логистические центры, где собирают и готовят к отправке продовольствие, медикаменты и другую помощь для жителей Газы.

На пограничном пункте Хэмилтон пообщался с сотрудниками гуманитарных организаций и местными чиновниками. Волонтёров он поприветствовал словами «Ас-саляму алейкум», что означает «Мир вам», после чего пожал им руки.

Губернатор Северного Синая Халед Мегавер пояснил, что визит организовали для знакомства спортсмена с усилиями Египта по доставке помощи в палестинский анклав.

Хэмилтон неоднократно высказывался о гуманитарной ситуации в Газе, публиковал сообщения о гибели детей при израильских авиаударах и призывал к прекращению огня. В октябре он также выступил за мир в Палестине, Судане, Сирии и Конго.