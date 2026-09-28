Стёртые кварталы и бескрайние руины: Google показал новые спутниковые снимки сектора Газа

Google обновил спутниковые снимки сектора Газа, на которых видны масштабные разрушения жилой застройки и инфраструктуры. Новые изображения, снятые в январе и феврале 2026 года, появились в сервисах компании и позволяют сравнить нынешний облик анклава с довоенным периодом.

Особенно заметны изменения на юге сектора Газа, в том числе в районах Рафаха и Хан-Юниса. На месте ряда плотных жилых кварталов на снимках видны обширные участки разрушенной застройки, завалы и пустые пространства.

Свежие изображения дополняют более ранние спутниковые данные, которые уже фиксировали масштабные разрушения на юге анклава. В частности, UNOSAT сообщал, что в период с апреля по июль 2025 года в провинции Рафах было выявлено ещё около 7,1 тысячи повреждённых строений, а в Хан-Юнисе — около 8,7 тысячи.

По последней доступной комплексной оценке Спутникового центра ООН, сделанной на основе снимков от 16 июня 2026 года, повреждения получили 201 290 объектов, или примерно 82% всех строений в секторе Газа. Из них 134 422 были классифицированы как разрушенные, ещё 13 848 — как серьёзно повреждённые.

UNOSAT также насчитал 28 096 строений с повреждениями средней степени и 24 924 объекта, которые могли быть повреждены. Число пострадавших жилых единиц оценивается примерно в 328,6 тысячи. По сравнению с оценкой октября 2025 года количество полностью разрушенных строений выросло на 9%.

Боевые действия в секторе Газа тем временем не утихают. Ранее Life.ru писал, что ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля сообщили об ударе по южной части анклава, в результате которого, по их данным, был ликвидирован командир бригады «Рафах» и руководитель оперативного направления военного крыла ХАМАС Наэль Абу Обейд. Израильская сторона утверждала, что он координировал действия боевиков и занимался восстановлением боевого потенциала подразделения.