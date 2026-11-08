Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предпринять шаги по реализации американского мирного плана для сектора Газа. Соответствующую просьбу он озвучил во время телефонного разговора 5 ноября, сообщает Axios со ссылкой на два осведомлённых источника.

Вашингтон намерен ускорить урегулирование после парламентских выборов в Израиле, прошедших 27 октября. До голосования выполнение плана фактически застопорилось из-за политических разногласий. Теперь Трамп рассчитывает продолжить его реализацию независимо от того, кто сформирует новое израильское правительство.

Главными условиями американской инициативы остаются разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора Газа и передача управления новой палестинской администрации, сформированной из технократов. При этом восстановление разрушенной инфраструктуры начнётся только после подтверждённого прогресса в разоружении палестинского движения.

Как отмечает Axios, созданный Трампом Совет мира последние три месяца согласовывал с израильским правительством и военными детали будущего урегулирования. Работа была направлена на устранение разногласий по вопросу демилитаризации Газы. Нетаньяху сомневается, что ХАМАС действительно согласится отказаться от оружия.

В телефонном разговоре также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, зять американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Помимо ситуации в Газе, стороны обсудили конфликт с Ираном. Источники издания охарактеризовали переговоры как конструктивные.

На следующий день после разговора Израиль посетил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, входящий в Совет мира. Он встретился с Нетаньяху и его политическим соперником Гади Айзенкотом, которому поручено попытаться сформировать новое правительство. По информации Axios, Блэр призвал израильских политиков дать американской инициативе шанс.

Ранее Life.ru рассказывал, что Совет мира Трампа назначил бывшую сотрудницу администрации Джо Байдена Шелли Гринспен руководителем по внешним связям. Ей поручили взаимодействие с Конгрессом США и аналитическими центрами Вашингтона для продвижения мирного плана по сектору Газа. Назначение состоялось на фоне затянувшихся переговоров с Израилем о дальнейшей реализации инициативы.