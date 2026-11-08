Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства. Торжественная церемония состоялась 8 ноября в президентской резиденции в Иерусалиме.

«Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», — заявил Герцог, обращаясь к Айзенкоту.

Теперь у оппозиционного политика есть 28 дней, чтобы провести переговоры с парламентскими партиями и сформировать правящую коалицию. Если договориться за отведённое время не удастся, президент вправе продлить срок ещё на 14 дней.

Решение главы государства последовало за парламентскими выборами, состоявшимися 27 октября. Ни одна из политических сил не получила большинства в 120-местном Кнессете, поэтому вопрос о составе нового правительства остался открытым.

В ходе консультаций с президентом кандидатуру Айзенкота поддержали представители фракций, располагающих в общей сложности 67 депутатскими мандатами. За действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху высказались 46 парламентариев. Ещё семь депутатов не поддержали ни одного из кандидатов.

Несмотря на полученный мандат, Айзенкоту предстоит непростой этап переговоров. Для формирования кабинета необходимо обеспечить поддержку парламентского большинства — не менее 61 депутата. При этом рекомендации партий президенту ещё не означают, что все они готовы войти в единую коалицию.

Гади Айзенкот ранее возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля. Сейчас он руководит партией «Яшар» и является одним из главных политических соперников Нетаньяху. До формирования и утверждения нового кабинета действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности.