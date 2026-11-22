Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Лас-Вегаса, выиграв четвёртую гонку в сезоне «Формулы-1». Нидерландский пилот Red Bull сумел опередить обоих представителей McLaren, несмотря на напряжённую борьбу за лидерство. Итоги 21-го этапа опубликованы на официальном сайте чемпионата.

Вторым финишировал британец Ландо Норрис, уступивший победителю всего 0,639 секунды. Третью ступень пьедестала занял его напарник, австралиец Оскар Пиастри, который завершил заезд в 1,529 секунды позади Ферстаппена.

Гонка на городской трассе получилась особенно драматичной для Mercedes. Джордж Расселл до последних кругов претендовал на высокое место, однако незадолго до финиша допустил ошибку и врезался в защитный барьер.

Британцу удалось вернуться на трассу, но вместо борьбы за подиум пришлось довольствоваться девятой позицией.

Его напарник Кими Антонелли также упустил шанс оказаться среди призёров. Итальянец, показавший лучшее время в квалификации, но получивший штраф за замену элементов силовой установки, завершил гонку четвёртым.

Пятую и шестую строчки заняли пилоты Alpine Пьер Гасли и Франко Колапинто. Следом расположились Льюис Хэмилтон на Ferrari и Карлос Сайнс из Williams.

Замкнули первую десятку Расселл и представитель Ferrari Шарль Леклер.

Для Ферстаппена эта победа стала уже третьей на улицах Лас-Вегаса за последние четыре года.