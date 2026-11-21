Итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, однако начнёт гонку лишь с шестого места. Первую позицию на стартовой решётке получил пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Таковы итоги квалификационных заездов 21-го этапа чемпионата «Формулы-1».

Причиной неожиданной перестановки стал штраф, назначенный 20-летнему итальянцу за превышение разрешённого количества элементов силовой установки. Антонелли потерял пять стартовых позиций, несмотря на самый быстрый круг в решающем сегменте.

В результате обладателем поула стал четырёхкратный чемпион мира Ферстаппен. Рядом с ним в первом ряду расположится британец Джордж Расселл, выступающий за Mercedes вместе с Антонелли.

Неудачно квалификация сложилась для Ferrari. Оба представителя итальянской команды не смогли пробиться в заключительную часть заездов. Шарль Леклер занял 11-ю строчку, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оказался следом за напарником.

В последний раз оба гонщика Ferrari одновременно выбывали во втором сегменте квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи в мае 2025 года.

Сам Антонелли уже обеспечил себе чемпионский титул по итогам сезона-2026, став самым молодым обладателем этого звания в истории «Формулы-1».

Основная гонка в Лас-Вегасе состоится 22 ноября. Старт запланирован на 7:00 по московскому времени.

Ранее Life.ru сообщал, что Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории «Формулы-1». Итальянский гонщик Mercedes досрочно завоевал титул после третьего места на Гран-при Мексики. В возрасте 20 лет он превзошёл рекорд Себастьяна Феттеля, державшийся с 2010 года, и обеспечил себе победу в личном зачёте за четыре этапа до завершения чемпионата.