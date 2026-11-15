Российская лыжница Дарья Непряева финишировала шестой в дистанционной гонке на 10 километров свободным стилем на международном турнире в финском Муонио.

На преодоление трассы спортсменке потребовалось 28 минут 47,6 секунды. От победительницы соревнований, представительницы Финляндии Вильмы Рюттю, россиянка отстала на 38,7 секунды. Серебряную награду завоевала немка Пиа Финк, уступившая лидеру 8,4 секунды. Третьей финишировала австрийка Тереза Штадлобер с отставанием в 8,9 секунды.

Ещё одна представительница России Наталья Терентьева в этой дисциплине участия не принимала.

Турнир в Муонио завершится в воскресенье мужской гонкой на аналогичной дистанции — 10 километров свободным стилем с раздельным стартом. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru сообщал, что Дарья Непряева, Наталья Терентьева и Савелий Коростелёв вошли в состав российской команды на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2026/27. Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября в финской Руке. Состав сборной сформировали по итогам внутренних отборочных стартов в Ханты-Мансийске.