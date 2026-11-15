Французский боец Сирил Ган впервые отстоял звание чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории. В поединке, состоявшемся в ночь на 15 ноября в Нью-Йорке, он в непростом бою одолел американца Джоша Хокита единогласным решением судей.

Противостояние на арене «Мэдисон-сквер-гарден» продолжалось все пять раундов. По итогам встречи судьи отдали предпочтение французу со счётом 48:47. Поединок получился довольно близким, однако Ган на протяжении его дистанции «перестреливал» напирающего оппонента своими ударами.

Для 36-летнего Гана эта победа стала особенно значимой с учётом предыдущих неудачных попыток завоевать полноценный чемпионский титул. В 2022 году он уступил Фрэнсису Нганну техническим нокаутом в бою за пояс. Позже француз получил ещё два шанса проявить себя в главных претендентских поединках: сначала проиграл легендарному Джону Джонсу удушающим приёмом, а встреча с Томом Аспиналлом в 2025 году завершилась без результата, поскольку бой был остановлен из-за тычка в глаз со стороны самого Сирила.

Теперь в профессиональном рекорде Гана 15 побед, два поражения и один бой без результата. На счету Хокита — 10 выигранных поединков и одно поражение.

В организации Сирил Ган имеет прозвище Бон Гамин, что с французского означает «хороший парень». Однако из-за опасного стиля ведения боя многие его таковым не считают, из-за чего к французу приклеился более грозный псевдоним — Дон Ган.