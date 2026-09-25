Россия выиграла общий медальный зачёт чемпионата Европы по боксу

В Софии завершился чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин, по итогам которого сборная России заняла первое место в общем медальном зачёте. Россияне завоевали 15 наград — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые.

Мужская команда России стала лучшей в своей части турнира с пятью золотыми и двумя серебряными медалями. Второй результат показали боксёры Азербайджана — две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Украинская сборная замкнула тройку с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалью.

В женском турнире россиянки финишировали вторыми, выиграв два золота, три серебра и три бронзы. Первенствовала Турция — три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали. По две золотые награды завоевали спортсменки Сербии и Ирландии, которые поделили третью позицию.

В общем зачёте Россия опередила Турцию, набрав 15 медалей против 10.

Ранее Life.ru писал, что боксёр Сергей Колденков выиграл золото на чемпионате Европы в категории до 70 кг, победив в финале азербайджанца Наби Исгандарова. В тот же день российская сборная пополнила свою копилку ещё двумя золотыми медалями благодаря Азалии Аминевой (до 65 кг) и Вячеславу Рогозину (до 55 кг). Людмила Воронцова заняла второе место в категории до 57 кг.